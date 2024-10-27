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أمير رمسيس لـ"كلمتك": فخور بحالة مهرجان الجونة ودعم المواهب الشابة (فيديو) - أخبار كلمتك

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أمير رمسيس لـ"كلمتك": فخور بحالة مهرجان الجونة ودعم المواهب الشابة (فيديو) - أخبار كلمتك

أمير رمسيس لـ"كلمتك": فخور بحالة مهرجان الجونة ودعم المواهب الشابة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:11 مساءً - أعرب المخرج أمير رمسيس عن سعادته بحالة التطور الكبير التي وصل إليها مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مؤكدا أن المديرة الفنية لمهرجان الجونة ماريان خوري بذلت مجهودا كبيرا في اختيار الأفلام هذا العام. 

 

أمير رمسيس 

وأضاف "رمسيس" في لقاء خاص مع "كلمتك" على هامش فعاليات المهرجان: “أفلام الدورة الحالية للمهرجان تتضمن العديد من أهم أعمال هذا العام 2024 والتي كنت انتظرها.. وهناك أعمال كانت موجودة في مهرجانات عالمية مثل كان وفينيسيا وبرلين"، متابعا: “حاسس إني فخور بالمهرجان والحالة اللي وصلها”. 

وعن الفعاليات الفنية المصاحبة لعروض الأفلام أردف قائلا: "لقاءات النجوم سواء هند صبري أو إسعاد يونس أو المخرج هاني أبو أسعد مع الجمهور وشباب الصناع أمر جيدا للغاية.. الفنان يحتاج من وقت للتاني يقعد يتكلم مع الجمهور ويسمعه بصوت عالي.. اعتقد دي حاجة مهمة جدا وكمان عدد الجمهور اللي بيشوف ويتابع الفعاليات دي مهم بالنسبة لي". 

 

دعم مهرجان الجونة للمواهب الناشئة 

وعن دعم المهرجان للمواهب الناشئة تابع أمير رمسيس: "أما دعم المواهب الشابة فشايف إن دا بيتم من خلال برامج سيني جونة سواء بحضور شباب الصناع أو الأعمال ولا ننسى أن فيلم رفعت عيني للسما الذي حقق جائزة العين الذهبية في مهرجان كان حصل على دعم من سيني جونة وفاز بجائزة العام الماضي". 

ذكاء الموسيقار هشام نزيه 

وتحدث أمير رمسيس عن الموسيقار هشام نزيه والذي يحيي حفلا موسيقيا الليلة بمهرجان الجونة قائلا: "هشام عنده ذكاء خاص جدا في معادلة بعتبرها مستحيلة في صناعة السينما وهي أنه قدم موسيقى لأفلام مميزة وبمجرد ذكرها يتبادر إلى ذهنك اللحن بتاعها كمان". 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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