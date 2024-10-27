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مشاهير العرب - أنغام لـ محمد منير: «اتشرفت بوقوفي جنبك والغنا معاك يا كينج» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أنغام لـ محمد منير: «اتشرفت بوقوفي جنبك والغنا معاك يا كينج» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أنغام لـ محمد منير: «اتشرفت بوقوفي جنبك والغنا معاك يا كينج» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:55 مساءً - وجهت الفنانة أنغام رسالة للفنان محمد منير، أعربت من خلالها عن سعادتها بمشاركته الغناء، في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الـ 51 انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي أقيمت، أمس السبت، في استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وشاركت أنغام متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمعها بـ محمد منير، وأرفقتها بتعليق قائلة: «بحبك حب كبير وبتشرف بوقوفي جنبك والغنا معاك يا كينج يا حبيب قلب كل المصريين».

وقدم محمد منير، مع الفنانة أنغام، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة أغنية بعنوان «يبهروك»، ويعد ذلك الظهور الأول للكينج منذ أزمته الصحية خلال الفترة الماضية.

وتقول كلمات أغنية «يبهروك» التالي: «يبهروك في حتة الكرامة تحسهم ملوك وفي وقت الشدة هم اللي يسندوك يلحقوك، وفي وقت الشدة هم اللي يسندوك، طب شوفت مين بجد همومه فوق كتافه يقول دي ماشية فل، طب حتى قابلت تعدي عند بيته يقول تعالى كل، عايز تمدحلي فيهم أقعد لبكرا قول، دول طبيعي يشرفوك، يبهروك في حتة الكرامة تحسهم ملوك وفي وقت الشدة هم اللي يسندوك يلحقوك وفي وقت الشدة هم اللي يسندوك».

يذكر أن احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، «حكايات الأبطال»، حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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