الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يوري مرقدي: «توكسيك» تهدف للمساعدة من العلاقات العاطفية السامة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يوري مرقدي: «توكسيك» تهدف للمساعدة من العلاقات العاطفية السامة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كيف علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي 45؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كيف علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي 45؟ - أخبار كلمتك

إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد - أخبار كلمتك

المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - محمد فؤاد وميرهان حسين يعزيان أحمد عصام في والدته |صور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - محمد فؤاد وميرهان حسين يعزيان أحمد عصام في والدته |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد فؤاد وميرهان حسين يعزيان أحمد عصام في والدته |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على الوقوف بجانب الفنان أحمد عصام أثناء تلقيه واجب العزاء في والدته الذي أقيم اليوم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان أبرز الفنانين الذين حرصوا على التواجد في عزاء والدة أحمد عصام: «عبير فؤاد، محمد منير، محمد العمروسي، مجدي بدر، عصام كاريكا، ميريهان حسين، محمد فؤاد، وآخرين.

عزاء والدة أحمد عصام
عزاء والدة أحمد عصام

وكان الفنان أحمد عصام، أعلن عن موعد عزاء والدته، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وكتب: «عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحاجة فوزية عبد الرؤوف، يوم الأحد 27 أكتوبر بمسجد المشير طنطاوي القاعة الكبيرة عقب صلاة المغرب إن شاء الله».

تشييع جثمان والدة احمد عصام

وشيع جثمان والدة الفنان أحمد عصام من مسجد الشرطة بالتجمع، إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة على طريق العين السخنة، وذلك عقب صلاة ظهر يوم الجمعة الماضي بحضور أقارب الفنان وأصدقائه المقربين.

ويذكر أن الفنان أحمد عصام طالب جمهوره قبل ساعات من إعلان وفاة والدته بالدعاء لها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحيه على إثرها احتجزت بالعناية المركزية داخل أحد المستشفيات.

وكتب عصام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «يمكن يكون لسه في أمل ومتسبنيش وتمشي.. أرجو الدعاء لأمي هي في أمس الحاجة للدعاء الآن»، لتنهال تعليقات الجمهور على منشور أحمد عصام بالدعاء لوالدته بالصحة والعافية.

محمد منير أبرز الحضور بعزاء والدة أحمد عصام

انتهاء تصوير فيلم المستريحة لـ ليلى علوي

في ذكرى ميلادها.. صدفة وراء ظهور موهبة عايدة عبد العزيز في التمثيل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق