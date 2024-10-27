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نيللي كريم وآسر ياسين ولبلبة، أبرز حضور حفل هشام نزيه بمهرجان الجونة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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نيللي كريم وآسر ياسين ولبلبة، أبرز حضور حفل هشام نزيه بمهرجان الجونة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

نيللي كريم وآسر ياسين ولبلبة، أبرز حضور حفل هشام نزيه بمهرجان الجونة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - توافد نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي لحضور حفل الموسيقار هشام نزيه ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان.

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ومن أبرز النجوم الذين تواجدوا على السجادة الحمراء الفنانة نسرين طافش، بشرى، والناقد طارق الشناوي، والفنانة الشابة ياسمينا العبد، والكاتب أحمد مراد، والمخرج أمير رمسيس، والفنانة رانيا يوسف، والفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، والفنانة لبلبة، والمخرج مروان حامد، والفنان محمود ياسين جونيور، والكاتبة إنجي علاء والفنانة الشابة داليا شوقي، والفنانة ركين سعد، وأحمد داود وعلا رشدي، والفنان تامر هجرس والفنانة كندة علوش.

كما حضر أيضا المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان، وتارا عماد، وأمير المصري، وجميلة عوض وزوجها، والفنان أحمد حاتم، والفنانة يسرا.

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حفل هشام نزيه 

ويقدم مهرجان الجونة السينمائي لجمهور وضيوف دورته السابعة، تجربة موسيقية غير مسبوقة، عبر مجموعة من أهم قصص السينما المصرية بالسنوات الأخيرة، تُحكى من خلال ألحان الموسيقار هشام نزيه المرشح لجائزة الإيمي، والذي يشارك أيضًا بالعزف لأول مرة، في حدث يقام اليوم ٢٧ أكتوبر في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (Festival Plaza).

وبمصاحبة أوركسترا موسيقى بقيادة المايسترو أحمد فرج، يستدعي نزيه موسيقى أهم أفلامه مثل: السلم والثعبان، وإبراهيم الأبيض، والفيل الأزرق، وتراب الماس، في تجربة موسيقية استثنائية تُروى من خلال الموسيقى والفنون الصوتية المرئية، والعروض الحية، تحت عنوان السينما في حفل موسيقي، بدعم من الشريك الرسمي للفن والتصميم كايرو ديزاين ديستريكت - سي دي دي، وبالتعاون مع شركتي ievents وMAD Solutions.

 

مسيرة هشام نزيه 

ألف هشام نزيه الموسيقى التصويرية لأكثر من 40 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، منها: مسلسل مارفل Moon Knight الذي نال عنه ترشيحًا لجائزة أفضل موسيقى تصويرية ضمن النسخة الـ 74 من جوائز إيمي والتي تُعد أرفع الجوائز التلفزيونية عالميًا، كما رُشح عنه لجائزة الموسيقى التصويرية العالمية، ودُعي لعضوية أكاديمية فنون وعلوم السينما المانحة لجائزة الأوسكار الشهيرة، وهو أول موسيقي ينال جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2018) تقديرًا لتميز مسيرته.

 

مهرجان الجونة السينمائي 

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. 

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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