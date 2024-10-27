مشاهير العرب - محمد منير أبرز الحضور بعزاء والدة أحمد عصام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:36 مساءً - أحمد عصام.. حرص الفنان محمد منير على تقديم واجب العزاء في والدة الفنان أحمد عصام والمقام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وظهر الفنان محمد منير أثناء العزاء وهو بصحة جيدة، حيث كان قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، فيما كان من أبرز نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء بخلاف منير، الفنان محمد العمروسي والفنان مجدي بدر.

وكان الفنان أحمد عصام، أعلن عن موعد عزاء والدته، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وكتب: «عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحاجة فوزية عبد الرؤوف، يوم الأحد 27 أكتوبر بمسجد المشير طنطاوي القاعة الكبيرة عقب صلاة المغرب إن شاء الله».

تشييع جثمان والدة احمد عصام

وشيع جثمان والدة الفنان أحمد عصام من مسجد الشرطة بالتجمع، إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة على طريق العين السخنة، وذلك عقب صلاة ظهر يوم الجمعة الماضي بحضور أقارب الفنان وأصدقائه المقربين.

ويذكر أن الفنان أحمد عصام طالب جمهوره قبل ساعات من إعلان وفاة والدته بالدعاء لها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحيه على إثرها احتجزت بالعناية المركزية داخل أحد المستشفيات.

وكتب عصام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «يمكن يكون لسه في أمل ومتسبنيش وتمشي.. أرجو الدعاء لأمي هي في أمس الحاجة للدعاء الآن»، لتنهال تعليقات الجمهور على منشور أحمد عصام بالدعاء لوالدته بالصحة والعافية.