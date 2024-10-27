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"النهار" تعتذرعن حلقة هدير عبد الرازق وتحذف محتواها ببرنامج شاي بالياسمين - أخبار كلمتك

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"النهار" تعتذرعن حلقة هدير عبد الرازق وتحذف محتواها ببرنامج شاي بالياسمين - أخبار كلمتك

"النهار" تعتذرعن حلقة هدير عبد الرازق وتحذف محتواها ببرنامج شاي بالياسمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:19 مساءً - أعلنت شبكة قنوات النهار، عن اعتذارها لجمهورها عن عرض حوار مع البلوجر هدير عبد الرازق في برنامج شاي بالياسمين، وقررت الشبكة حذف الحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت مجموعة قنوات النهار، في بيان لها، أنها فتحت تحقيقًا في نشر محتوى الحلقة، وتؤكد المجموعة تمسكها بالقيم والعادات، وهو النهج الذي تسير عليه منذ بدايتها.

 

هدير عبد الرازق

وأثار برنامج شاي بالياسمين الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تقدمه ياسمين الخطيب عبر قناة النهار، بعدما استضاف البلوجر هدير عبد الرازق وتحدثت خلال اللقاء عن الفيديو المسرب لها، وبعض التفاصيل الخاصة بحياتها، كما فاجأها البلوجر محمد أوتاكا خلال البرنامج وتقدم لخطبتها على الهواء.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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