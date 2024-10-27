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مشاهير العرب - بدء عزاء والدة الفنان أحمد عصام - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بدء عزاء والدة الفنان أحمد عصام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء والدة الفنان أحمد عصام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - بدأ، منذ قليل، عزاء والدة الفنان أحمد عصام المقام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والتي وافتها المنية يوم الجمعة الماضية.

ويستقبل الفنان أحمد عصام وباقي أفراد الأسرة، واجب العزاء، بمسجد المشير، بحضور عدد من نجوم الفن.

وشيع جثمان والدة الفنان أحمد عصام من مسجد الشرطة بالتجمع، إلى مثواة الأخير في مقابر الأسرة على طريق العين السخنة، وذلك عقب صلاة ظهر يوم الجمعة الماضي بحضور أقاربه وأصدقائه المقربين.

وفاة والدة أحمد عصام

أعلن الفنان أحمد عصام، وفاة والدته، بعد صراع طويل مع المرض على إثره احتجزت بالعناية المركزية داخل أحد المستشفيات لعدة أيام.

وكتب «عصام» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمي.. فقدت أغلى ما في حياتي وأغلى شيء عندي أمي الغالية الحاجة فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة».

وأضاف أحمد عصام في منشوره: صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وقبل ساعات من إعلان الفنان أحمد عصام عن وفاة والدته طالب الجمهور عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بالدعاء لها، وكتب: «يمكن يكون لسه في أمل ومتسبنيش وتمشي.. أرجو الدعاء لأمي هي في أمس الحاجة للدعاء الآن»، لتنهال تعليقات الجمهور على منشور أحمد عصام بالدعاء لوالدته بالصحة والعافية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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