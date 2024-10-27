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بسبب فريق إدارة أعماله، محمد نجاتي في موقف محرج مع أسرة مسلسل حكيم باشا - أخبار كلمتك

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بسبب فريق إدارة أعماله، محمد نجاتي في موقف محرج مع أسرة مسلسل حكيم باشا - أخبار كلمتك

بسبب فريق إدارة أعماله، محمد نجاتي في موقف محرج مع أسرة مسلسل حكيم باشا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:36 مساءً - أعلن الفنان محمد نجاتي، تغيير طاقم أعماله بسبب تسببهم في تأخيره على تصوير مشاهده مع مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا لمدة ساعة. 

 

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان 

وأكد نجاتي أن طاقم العمل الخاص به تهاون في العمل، مما أدى إلى تأخره عن ميعاده، وبسبب ملابس شخصية بحر والتي يلعبها في المسلسل. 

وأشار محمد نجاتي أن مصطفى شعبان نجم كبير وله نجاحات عديدة، مضيفا بأنه تعاون معه في عملين وهما بابا المجال ومزاج الخير.

ويقوم صناع مسلسل حكيم باشا ببناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدًا لتصوير بعض مشاهد العمل بها.

وقرر المخرج أحمد خالد موسي تجهيز أكبر عدد من الديكورات اللازمة للعمل للتصوير بها، لتكون جاهزة عند بداية التصوير.

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولي التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

ومن المقرر أن تلعب أمامه دور البطولة النسائية الفنانة سهر الصايغ، ويتم التعاقد حاليًّا مع عدد من النجوم منهم الفنانة سوسن بدر والفنان رياض الخولي، والعمل من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الشواف.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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