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إسعاد يونس تجري البروفات النهائية لمسرحية "إس إس هانم" لعرضها بموسم الرياض - أخبار كلمتك

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إسعاد يونس تجري البروفات النهائية لمسرحية "إس إس هانم" لعرضها بموسم الرياض - أخبار كلمتك

إسعاد يونس تجري البروفات النهائية لمسرحية "إس إس هانم" لعرضها بموسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - تجري الفنان إسعاد يونس عددا من البروفات لمسرحية “إس إس هانم”، التي تعود من خلالها إلى المسرح بعد غياب استمر لسنوات طويلة. 

حيث تعرض المسرحية يوم 7 نوفمبرالمقبل علي مسرح محمد العلي بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليا ببوليفارد الرياض

 

ويشارك في بطولة المسرحية الفنان حجاج عبدالعظيم، وكريم عفيفي، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وغيرهم من النجوم.

مسلسل تيتا زوزو

من جانب آخر استطاعت الفنانة إسعاد يونس تحقيق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل “تيتا زوزو”، الذي عرض على عدد من القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية، وقال إسعاد في تصريحات سابقة أن شخصية الجدة التي أقدمها في العمل قريبة الشبه منها، فهي تتعامل مع أحفادها وأبنائها بنفس الطريقة في الواقع.

ويظهر المسلسل كيف تتعامل الجدة زوزو مع مشاكل أحفادها وقدرتها على إذابة الفوارق، نظرا لفارق السن الكبير والتعامل مع  عقليتهم وحل مشاكلهم.

وأكدت أن المسلسل يتناول العديد من القضايا الحياتية التي تمس الأسرة المصرية، ولا يخلو بيت من هذه الأمور كما يتطرق للعديد من القضايا في المجتمع والتضحية التي تقدمها الام في سبيل إسعاد اسرتها

 

وأشارت إسعاد يونس إلي أنها تحمست للفكرة بشكل كبير، منذ أن عرضها عليها أحمد فايق رئيس تحرير برنامج صاحبة السعادة، وسعدت كثيرا بإسناد مهمة الكتابة لمحمد عبد العزيز في أولى تجاربه المنفردة في الكتابة التليفزيونية، لأنها تعتبره أحد أبنائها وعلاقتهم ممتدة منذ سنين طويلة، باعتباره مدير تحرير برنامجها صاحبة السعادة وبينهم كيميا وتفاهم كبير.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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