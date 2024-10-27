مشاهير العرب - مسرحية «إس إس هانم» لـ إسعاد يونس.. موعد العرض بـ موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:30 مساءً - تشارك الفنانة إسعاد يونس في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية «إس إس هانم».

يشارك في مسرحية «إس إس هانم» لـ إسعاد يونس عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد ثروت، حجاج عبد العظيم، ميرنا جميل، كريم عفيفي».

أسعار تذاكر مسرحية إس إس هانم لـ إسعاد يونس

مؤخر كشف المستشار تركي تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أسعار تذاكر مسرحية إس إس هانم التي جاءت بين الفئات السعرية التالية: 95 ريال سعودي، 120 ريال سعودي، 170 ريال سعودي، 300 ريال سعودي، 500 ريال سعودي، 800 ريال سعودي، 900 ريال سعودي».

موعد عرض مسرحية إس إس هانم بموسم الرياض

من المقرر عرض مسرحية إس إس هانم المقامة ضن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح محمد العلي خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر.

آخر أعمال إسعاد يونس

وعرض خلال فترة قريبة لـ إسعاد يونس مسلسل تيتا زوزو عبر شاشة DMC، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير.

وشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو عدد من نجوم الفن أبرزهم إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

أحداث مسلسل تيتا زوزو

تدور أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.