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عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الجونة الخميس المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

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عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الجونة الخميس المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الجونة الخميس المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:21 مساءً - يحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في مدينة الجونة تزامنا مع انعقاد فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، حيث من المقرر إقامته يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، وذلك حسبما أعلن على حسابه الشخصي “إنستجرام”.

 

حفل عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد كبير من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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حفل عمرو دياب في القاهرة 

وفي سياق متصل، يستعد عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في القاهرة يوم 11 نوفمبر المقبل. 

وكشفت شركة التذاكر المسؤولة عن حفل عمرو دياب عن أسعار الحفل، مؤكدة أنها تتراوح من 5000 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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