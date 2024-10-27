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مشاهير العرب - ميدو عادل يكشف عن تفاصيل الدورة الـ 9 لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ميدو عادل يكشف عن تفاصيل الدورة الـ 9 لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ميدو عادل يكشف عن تفاصيل الدورة الـ 9 لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:51 مساءً - يستعد الفنان ميدو عادل لتقديم المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك للكشف عن تفاصيل الدورة الـ 9 للمهرجان.

ويقام المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يوم 29 أكتوبر، في قاعة المؤتمرات - الدور الثالث، بالمجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الـ 7مساء.

ميدو عادل

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

وتكشف إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح خلال المؤتمر عن تفاصيل الدورة الجديدة المقرر انطلاق فعالياتها خلال الفترة من 15 - 20 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ والكشف عن البوستر الرسمي، والإعلان عن كل العروض المشاركة.

كما سيتم الكشف خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم من الفنانين والمسرحيين الكبار من مصر ودول العالم كما سيعلن عن تفاصيل الندوات والمحاور الفكرية، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والورش الفنية التي تقدم خلال دورة هذا العام.

أبرز الحضور بالمؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

ويأتي المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي بحضور كل من: سيدة المسرح العربي والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب، مؤسس و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، المدير العام للمهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، المنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الفنان أحمد وفيق، والفنانة عزة لبيب، والدكتور الفنان محمد عبد المعطي، الفنان علاء مرسي، الفنانة منال سلامة، الفنان مفيد عاشور، الفنان أحمد سلامة، الفنان محمد العمروسي، والمخرج عصام السيد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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