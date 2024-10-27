مشاهير العرب - محمد دياب يكشف عن تفاصيل تعاونه في فيلم جديد مع كريم عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:34 مساءً - تحدث المخرج محمد دياب، عن تفاصيل تعاونه مع الفنان كريم عبد العزيز، في فيلمه الجديد.

تفاصيل فيلم خيال علمي مع كريم عبد العزيز

وقال محمد دياب، خلال ندوة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عن تعاونه مع كريم عبد العزيز: «بحضر لفيلم خيال علمي مع الفنان كريم عبد العزيز».

وأضاف محمد دياب: «الناس بتقولي إنت مخرج عالمي علشان عملت حاجة في هوليوود، لكن أنا بشوف أن أي مخرج طلع بفيلمه برا مصر عالمي، وحاليا أنا مشدود إني أقدم أعمال مصرية، ولما بتعمل حاجة مع مارفيل أنت عارف من الأول إن هيشوفها ملايين».

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.