الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يوري مرقدي: «توكسيك» تهدف للمساعدة من العلاقات العاطفية السامة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يوري مرقدي: «توكسيك» تهدف للمساعدة من العلاقات العاطفية السامة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كيف علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي 45؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كيف علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي 45؟ - أخبار كلمتك

إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد - أخبار كلمتك

المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

بحضور حلا شيحة وطارق العريان.. مهرجان الجونة يحتفي بالنسخة المرممة من "السلم والثعبان" (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بحضور حلا شيحة وطارق العريان.. مهرجان الجونة يحتفي بالنسخة المرممة من "السلم والثعبان" (صور) - أخبار كلمتك

بحضور حلا شيحة وطارق العريان.. مهرجان الجونة يحتفي بالنسخة المرممة من "السلم والثعبان" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:29 مساءً - أقام مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الأحد، احتفالية خاصة بمناسبة عرض النسخة المرممة من فيلم “السلم والثعبان”، وذلك بقاعة سي سينما 1 ضمن برنامج عروض المهرجان لدورة 2024. 

 

ريد كاربت عرض فيلم السلم والثعبان 

وأطل على ريد كاربت عرض الفيلم كل من المخرج طارق العريان، والفنانة حلا شيحة، والمنتج محمد حفظي، وسط حضور واهتمام إعلامي كبير.

c558f094d4.jpg

 

 

فيلم السلم والثعبان 

يُذكر أن فيلم السلم والثعبان قد تم طرحه فى 2001.. وتدور أحداثه فى إطار رومانسي، بطولة النجم هاني سلامة، الفنانة حلا شيحة، والفنان أحمد حلمي، ويأتي من تأليف طارق العريان ومحمد حفظي وإخراج طارق العريان.

7b32574939.jpg
215d66caa6.jpg

مهرجان الجونة السينمائي 

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

cd6fc35df6.jpg

 ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق