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مشاهير العرب - «أفلاطوني».. تعرف على أول أعمال جميلة عوض بعد الزواج - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أفلاطوني».. تعرف على أول أعمال جميلة عوض بعد الزواج - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أفلاطوني».. تعرف على أول أعمال جميلة عوض بعد الزواج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:18 مساءً - تستعد الفنانة جميلة عوض لبدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية بعنوان «أفلاطوني»، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من التعاقدات مع باقي أبطال العمل.

يتكون مسلسل «أفلاطوني» من 15 حلقة، وهو من تأليف وإخراج شريف الألفي، ويعد المسلسل أول عمل لجميلة بعد زواجها من المونتير أحمد حافظ خلال الفترة الماضية.

آخر أعمال جميلة عوض

كان مسلسل لانش بوكس، آخر أعمال الفنانة جميلة عوض، وتم عرضه في دراما رمضان 2024 وحقق نجاح جماهيري كبير.

ضم مسلسل لانش بوكس كوكبة من الفنانين أبرزهم غادة عادل، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع.

ودارت أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجآت السيئة تتوالى.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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