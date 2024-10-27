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مشاهير العرب - بـ130 ألف جنيه.. فيلم «المخفي» لـ عمرو عبد الجليل في المركز الثاني بالسينمات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بـ130 ألف جنيه.. فيلم «المخفي» لـ عمرو عبد الجليل في المركز الثاني بالسينمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ130 ألف جنيه.. فيلم «المخفي» لـ عمرو عبد الجليل في المركز الثاني بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:18 مساءً - حقق فيلم «المخفي» بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، إيرادات جيدة نسبيا، بدور العرض السينمائية أمس السبت.

إيرادات فيلم المخفي

وجاءت إيرادات فيلم المخفي أمس حوالي 131.901 جنيه، ليحتل بذلك المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة.

فيلم المخفي

أبطال فيلم المخفي

يشارك في بطولةفيلم المخفي، عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن والعمل من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

فيلم المخفي

فيلم المخفي

وتدور أحداث فيلم المخفي، حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدي فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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