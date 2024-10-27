مشاهير العرب - بـ130 ألف جنيه.. فيلم «المخفي» لـ عمرو عبد الجليل في المركز الثاني بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:18 مساءً - حقق فيلم «المخفي» بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، إيرادات جيدة نسبيا، بدور العرض السينمائية أمس السبت.

إيرادات فيلم المخفي

وجاءت إيرادات فيلم المخفي أمس حوالي 131.901 جنيه، ليحتل بذلك المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة.

أبطال فيلم المخفي

يشارك في بطولةفيلم المخفي، عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن والعمل من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

فيلم المخفي

وتدور أحداث فيلم المخفي، حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدي فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.