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"إكس مراتي" يتصدر شباك التذاكر، ويحقق 151 ألف جنيه - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 05:00 م 10/27/2024 5:00:19 PM

فيلم إكس مراتي، كلمتك
فيلم "إكس مراتي"، كلمتك

تصدر فيلم “إكس مراتي”، والذي يقوم ببطولته هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، شباك التذاكر أمس بدور العرض السينمائي.

 

إيرادات فيلم “إكس مراتي” 

وحقق فيلم “إكس مراتي”، إيرادات قدرها 151 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس. 

فيلم “إكس مراتي” بطولة: هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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