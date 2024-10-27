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مشاهير العرب - صباح وكمال الشناوي.. أشهر علاقة حب من طرف واحد في الوسط الفني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - صباح وكمال الشناوي.. أشهر علاقة حب من طرف واحد في الوسط الفني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صباح وكمال الشناوي.. أشهر علاقة حب من طرف واحد في الوسط الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:45 مساءً - شهد الوسط الفني العديد من علاقات الحب بعضها انتهى بالزواج وأخرى لم تدوم، كما أنه شهد علاقات «حب من طرف واحد».

ولعل أبرز هذه علاقات «حب من طرف واحد» بالوسط الفني، قصة حب الفنانة الراحلة صباح لـ الفنان الراحل كمال الشناوي، حيث كانت تكن له مشاعر حب وترى أنه يليق زوجا لها، لكنها لم تجرؤ على مصارحته بهذه المشاعر.

صباح وكمال الشناوي

ووقعت صباح في غرام كمال من خلال الأعمال الفنية التي وطدت العلاقة بينهما، لتجد صباح نفسها أسيرة في حب كمال الشناوي منها «صحيفة السوابق» عام 1956 وهو أول تعاون بينهما، 3 رجال وامرأة» عام 1960، «الليالي الدافئة» و«طريق الدموع» و«طريق الدموع» عام 1961.

وتحدثت صباح خلال لقائها في برنامجها «ساعة صفا» الذي كانت تقدمه الفنانة صفاء أبو السعود عن تفاصيل قصة حبها لـ كمال الشناوي قائلة: «أنا بحبه حب محصلش» وأوضحت أنها كانت معجبة به سرا وكانت ترى أنه يليق بها ولم تصارحه بمشاعرها تجاهه، وكانت بينها وبين نفسها ترغب في الارتباط به ولكنها تراجعت عن هذه الخطوة بعد اكتشافها أنه خاطب قائلة: «اكتشفت أنه خاطب بنت صبية كويسة وصغيرة، وساعتها صرفت نظر عن الموضوع وقولت هي أنسب له، ولكن لحد دلوقتي بحبه حب محصلش».

وتوقع البعض أن الفتاة التي كانت تقصدها الفنانة صباح في حديثها هي اللبنانية عفاف نصري، الزوجة الخامسة للفنان الراحل كمال الشناوي والتي استمر برفقتها حتى رحيله عن عالمنا عام 2011.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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