مغنية الكيبوب ليسا تكشف عن رغبتها في التعاون مع دوجا كات - أخبار كلمتك

بعد أن حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بتعاونها مع روزاليا، "New Woman"، تضع ليسا من فرقة الكيبوب BLACKPINK بالفعل أنظارها على أكبر دويتو نسائي قادم، حيث قالت المغنية الكورية في حوارها مع مجلة “Billboard” إن هناك الكثير من الفنانين الذين ترغب في التعاون معهم في مشاريعها الفردية المستقبلية، لكنها تركز فقط على فنانة واحد في الوقت الحالي.

وأضافت ليسا: "لكن في الوقت الحالي، لا يسعني إلا أن أفكر في دوجا كات، أنا أحبها، دوجا، بالتأكيد، هي هدفي التالي".

أغنية ليسا Moonlit Floor

وتحدثت ليسا عن دمجها لأغنية Sixpence None the Richer بعنوان "Kiss Me" لعام 1998 مع أغنيتها المنفردة "Moonlit Floor"، فقالت ليسا إنها تتذكر أن والدها كان دائمًا يستمع لها في السيارة عندما كانت في الخامسة أو السادسة من عمرها، وقالت: "كنت سعيدة للغاية! بمجرد أن سمعت الأغنية، علمت أنها الأغنية التي ارغب في إصدارها حاليًا!".

كما تحدثت ليسا عن مقدار ما تعلمته من العمل مع روزاليا ومراقبتها في موقع تصوير فيديو "New Woman"، حيث أبدت إعجابها بتفاني المغنية الإسبانية وتركيزها، وقالت ليسا عن زميلتها: "إنها مذهلة، إنها محترفة، فهي تحافظ على هويتها من خلال موسيقاها وفنها وكل شيء، لذا، نعم، أريد أن أكون شخصًا مثلها يمكنه الحفاظ على هويتي".

