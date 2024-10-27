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مغنية الكيبوب ليسا تكشف عن رغبتها في التعاون مع دوجا كات - أخبار كلمتك

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مغنية الكيبوب ليسا تكشف عن رغبتها في التعاون مع دوجا كات - أخبار كلمتك

مغنية الكيبوب ليسا تكشف عن رغبتها في التعاون مع دوجا كات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:39 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 04:30 م 10/27/2024 4:30:19 PM

ليسا ودوجا كات، كلمتك
ليسا ودوجا كات، كلمتك

بعد أن حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بتعاونها مع روزاليا، "New Woman"، تضع ليسا من فرقة الكيبوب BLACKPINK بالفعل أنظارها على أكبر دويتو نسائي قادم، حيث قالت المغنية الكورية في حوارها مع مجلة “Billboard” إن هناك الكثير من الفنانين الذين ترغب في التعاون معهم في مشاريعها الفردية المستقبلية، لكنها تركز فقط على فنانة واحد في الوقت الحالي.

وأضافت ليسا: "لكن في الوقت الحالي، لا يسعني إلا أن أفكر في دوجا كات، أنا أحبها، دوجا، بالتأكيد، هي هدفي التالي".

أغنية ليسا Moonlit Floor

وتحدثت ليسا عن دمجها لأغنية Sixpence None the Richer بعنوان "Kiss Me" لعام 1998 مع أغنيتها المنفردة "Moonlit Floor"، فقالت ليسا إنها تتذكر أن والدها كان دائمًا يستمع لها في السيارة عندما كانت في الخامسة أو السادسة من عمرها، وقالت: "كنت سعيدة للغاية! بمجرد أن سمعت الأغنية، علمت أنها الأغنية التي ارغب في إصدارها حاليًا!".

كما تحدثت ليسا عن مقدار ما تعلمته من العمل مع روزاليا ومراقبتها في موقع تصوير فيديو "New Woman"، حيث أبدت إعجابها بتفاني المغنية الإسبانية وتركيزها، وقالت ليسا عن زميلتها: "إنها مذهلة، إنها محترفة، فهي تحافظ على هويتها من خلال موسيقاها وفنها وكل شيء، لذا، نعم، أريد أن أكون شخصًا مثلها يمكنه الحفاظ على هويتي".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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