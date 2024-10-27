مركز رامتان الثقافي ينظم ندوة عن مستقبل الثقافة في مصر غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 04:00 م 10/27/2024 4:00:15 PM

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين ندوة ثقافية بعنوان "قراءة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر" تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي وذلك يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر في تمام الساعة الـ 7 مساءً بمناسبة الاحتفال بذكرى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

وتستضيف ندوة "قراءة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر" الفنان والناقد محمد كمال، على أن تديرها الفنانة مروة محي مدير متحف طه حسين بالهرم.

كتاب مستقبل الثقافة في مصر

اعتقد المصريون أن بلدهم يسير بخطًى ثابتةٍ نحو بناء دولة حديثة بعد توقيع مصر على معاهدة “الشرف والاستقلال” عام 1963م،، وعكفوا على رسم الخطط للنهوض بتلك الدولة، وطه حسين من موقعه كأديب ومفكِر ووطني، رأى ضرورة أن يسهم في وضع تصور لمستقبل الثقافة في مصر، مؤكدًا أن مصر أقرب لدول حوض البحر المتوسط منها لدول الشرق، ولذلك واجه الكتاب موجة عنيفة من الانتقادات لا تقل عن تلك التي واجهت العميد حين أصدر كتابه “في الشعر الجاهلي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية