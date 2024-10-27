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مركز رامتان الثقافي ينظم ندوة عن مستقبل الثقافة في مصر غدًا - أخبار كلمتك

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مركز رامتان الثقافي ينظم ندوة عن مستقبل الثقافة في مصر غدًا - أخبار كلمتك

مركز رامتان الثقافي ينظم ندوة عن مستقبل الثقافة في مصر غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 04:00 م 10/27/2024 4:00:15 PM

ندوة قراءة في كتاب
ندوة قراءة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر، كلمتك

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين ندوة ثقافية بعنوان "قراءة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر" تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي وذلك يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر في تمام الساعة الـ 7 مساءً بمناسبة الاحتفال بذكرى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

وتستضيف ندوة "قراءة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر" الفنان والناقد محمد كمال، على أن تديرها الفنانة مروة محي  مدير متحف طه حسين بالهرم.

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كتاب مستقبل الثقافة في مصر

اعتقد المصريون أن بلدهم يسير بخطًى ثابتةٍ نحو بناء دولة حديثة بعد توقيع مصر على معاهدة “الشرف والاستقلال” عام 1963م،، وعكفوا على رسم الخطط للنهوض بتلك الدولة، وطه حسين من موقعه كأديب ومفكِر ووطني، رأى ضرورة أن يسهم في وضع تصور لمستقبل الثقافة في مصر، مؤكدًا أن مصر أقرب لدول حوض البحر المتوسط منها لدول الشرق، ولذلك واجه الكتاب موجة عنيفة من الانتقادات لا تقل عن تلك التي واجهت العميد حين أصدر كتابه “في الشعر الجاهلي”.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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