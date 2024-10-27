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الانتهاء من تصوير فيلم المستريحة لليلي علوي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:00 مساءً - أعلن أبطال فيلم المستريحة وصناعه انتهاء تصوير الفيلم، وهو من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وذلك استعدادًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

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تفاصيل فيلم المستريحة 


تدور أحداث فيلم المستريحة  في إطار اجتماعي لايت كوميدي وتمثل فيه ليلى علوي شخصية زعيمة عصابة، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل، بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، والفيلم من إخراج عمرو صلاح، ومن المتوقع أن يحظى العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عند طرحه.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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