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مشاهير العرب - غدا.. أسرة الفنانة شريفة ماهر تستقبل العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - غدا.. أسرة الفنانة شريفة ماهر تستقبل العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدا.. أسرة الفنانة شريفة ماهر تستقبل العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - أعلنت أسرة الفنانة شريفة ماهر، عن موعد ومكان استقبال عزاء الراحلة، وذلك بعد أن وافتها المنية مساء أمس السبت، بعد صراع مع السرطان، وعن عمر يناهز 92 عاما.

موعد ومكان عزاء شريفة ماهر

ومن المقرر أن يقام عزاء شريفة ماهر، غدًا الاثنين بعد صلاة المغرب، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

الفنانة شريفة ماهر

جنازة شريفة ماهر

وشُيعت جثمان الفنانة شريفة ماهر، بعد صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، ليتم دفنها في مقابر مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء.

شريفة ماهر

الفنانة شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر، عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، وتركت الفنانة شريفة ماهر خلفها إرثا فنيا، وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

وكانت من أبرز أعمالها الفنية: «رجل له ماضى، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتى، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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