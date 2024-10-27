نهال عنبر ناعية شريفة ماهر: الوسط الفني فقد أيقونة من الزمن الجميل  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:44 مساءً - نعت الفنانة نهال عنبر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الفنانة شريفة ماهر والتي وافتها المنية عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، مساء أمس السبت 26 من أكتوبر الجاري.

وكتبت نهال عنبر: “إنا لله وانا اليه راجعون. ربنا يرحمك يا شريفة. الوسط الفني فقد أيقونة من ايقونات الزمن الجميل”، وطالبت الفنانة متابعيها بالدعاء للراحلة شريفة ماهر، وقالت: “أرجو الدعاء لها والفاتحة".

مسيرة شريفة ماهر

وشريفة ماهر اسمها الحقيقي هدى ماهر الكفراوي، وتلقت تعليمها في إحدى المدارس الفرنسية.

وتزوجت لأول مرة وهي لم تتعد الـ15 عامًا من عمرها، لكن حبها للفن جعلها تنفصل عن زوجها سريعًا، ثم تزوجت مرة أخرى من رجل يكبرها بعشرات السنوات لكن الفن كان سببًا أيضًا في انفصالها للمرة الثانية.

ظهرت في أدوار الكومبارس حتى التقت المخرج حلمي رفلة، الذي قدمها لـ"عبدالوهاب"؛ فقرر التعاقد معها لمدة 3 أعوام، واختار لها اسمها الفني، ثم أسند لها دورًا كبيرًا في فيلم "بلد المحبوب" مع سعد عبدالوهاب عام 1951.

وأشهر أدوارها، كان دور "لواحظ" في فيلم "أعز الحبايب" عام 1961، والذي قدمت من خلاله دور الزوجة المتسلطة الشريرة التي تتلذذ بتعذيب والدة زوجها المغلوب على أمرها.

من أشهر أغانيها: "يا واد يا إسكندراني، آهين يانا، حسن حسن ولا أنت داري".

وتعتبر هي الفنانة الوحيدة من بنات جيلها التي لعبت دور البطولة في أربعة أفلام مع فطين عبد الوهاب وهي: "إسماعيل ياسين في البوليس، والفانوس السحري، وكرامة زوجتي، والمدير الفني".

أخر كلمات شريفة ماهر لـ “كلمتك”

وكانت الفنانة شريفة ماهر تحدثت قبل وفاتها عن سبب بكائها الشديد بسبب انتشار شائعات وفاتها من حين لآخر.

وقالت شريفة ماهر في تصريحات سابقة لـ كلمتك قبل وفاتها:" في واحدة جارتي من زمان سمعت شائعة وفاتي، وكلمتني قالتلي وفضلت أبكي طول الليل، وقبل كدة بردو طلعت شائعات كثيرة عن وفاتي".

وعن حقيقة تدهور حالتها الصحية، قالت شريف ماهر: "أنا بصحة جيدة ولكن كان في حادثة منذ أعوام وكنت هسافر السويد لإجراء عملية ولكني خفت أموت هناك لأني معرفش السويد فيها مقابر مسلمين ولا لأ، ومعايا جواز سفر سويدي منذ 50 عاما.

وأكدت شريفة ماهر قوة علاقتها بالفنان حسني شريف والد النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالقلق حينما خرجت شائعة عن “تامر” بأنه تعرض إلى الاعتداء والطعن بمطوة، موضحة:" كلمت حسني وقالي تامر بخير مفيهوش حاجة".

وأكدت شريفة أنها ملتزمة منذ ظهورها على الساحة الفنية، مشيرة إلى أنها تكره رائحة الخمور إلى أقصى درجة.

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