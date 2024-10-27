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مكتبة مصر الجديدة تناقش القضايا الإقليمية وأثرها على المجتمع الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

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مكتبة مصر الجديدة تناقش القضايا الإقليمية وأثرها على المجتمع الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

مكتبة مصر الجديدة تناقش القضايا الإقليمية وأثرها على المجتمع الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:44 مساءً - تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى السادسة من مساء بعد غد الثلاثاء القادم اللقاء الشهرى الذى ينظمه المنتدى المصرى للإعلام برئاسة اللواء طارق المهدى بصفة دورية بالتعاون مع جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى.

وتناقش المكتبة هذا الشهر (أكتوبر الجارى) قضايا سياسية ومجتمعية شائكة واثرها على المجتمع المصري مثل حروب الجيل الرابع والإعلام وأثره وآثار الأحداث الإقليمية على الواقع المصري. 

وفى سياق آخر تنظم مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة أمسية فلكية بعنوان  "هل نحن وحدنا في هذا الكون ؟" وذلك في الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.

ويتجدد  السؤال عن وجود حياة خارج المجموعة الشمسية؛ ما هي إمكانية وجود حياة خارج الأرض؟ عاقلة أم غير عاقلة؟ هل نعتمد على الاحتمالات فقط؟ أم أن هناك مشروعات بحث عن الحياة خارج المجموعة الشمسية؟ وهل الصور المنشورة للكواكب حقيقية؟ والإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها.. يتناولها بالتفصيل المهندس عصام جودة الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك.

والفعالية مقدمة بالتعاون مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك Arab Union for Astronomy & Space Science والمكتب الإقليمي لتنمية الفلك في المنطقة العربية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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