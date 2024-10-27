مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير 40% من مشاهد مسلسل «قلع الحجر2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - انتهى فريق عمل مسلسل «قلع الحجر 2 بطولة النجم محمد رياض، وسوسن بدر، من تصوير 40% من مشاهده، ومن المقرر أن تنتقل أسرة العمل لمنطقة الصليبية خلال الأيام المقبلة لتصوير عدد من المشاهد بها.

مسلسل قلع الحجر

وتدور أحداث العمل في إطار درامي، في الصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة (فرماوي)، والشاب المتمرد (عبد الحي) الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة، ومن المقرر أن تشهد أحداث الجزء الثاني العديد من المفاجآت.

وفي وقت سابق أعلن الفنان علاء مرسي، لفريق عمل مسلسل «قلع الحجر 2 بطولة النم ممد رياض، والمقرر أن يتم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل قلع الحجر

ويضم مسلسل قلع الحجر، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد رياض، النجمة سوسن بدر، الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة منى عبد الغني، الفنان مدحت تيخا، تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.