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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير 40% من مشاهد مسلسل «قلع الحجر2 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير 40% من مشاهد مسلسل «قلع الحجر2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير 40% من مشاهد مسلسل «قلع الحجر2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - انتهى فريق عمل مسلسل «قلع الحجر 2 بطولة النجم محمد رياض، وسوسن بدر، من تصوير 40% من مشاهده، ومن المقرر أن تنتقل أسرة العمل لمنطقة الصليبية خلال الأيام المقبلة لتصوير عدد من المشاهد بها.

مسلسل قلع الحجر

وتدور أحداث العمل في إطار درامي، في الصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة (فرماوي)، والشاب المتمرد (عبد الحي) الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة، ومن المقرر أن تشهد أحداث الجزء الثاني العديد من المفاجآت.

مسلسل قلع الحجر

وفي وقت سابق أعلن الفنان علاء مرسي، لفريق عمل مسلسل «قلع الحجر 2 بطولة النم ممد رياض، والمقرر أن يتم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل قلع الحجر

ويضم مسلسل قلع الحجر، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد رياض، النجمة سوسن بدر، الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة منى عبد الغني، الفنان مدحت تيخا، تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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