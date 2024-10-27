مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تعيد نيكول سابا للتمثيل بعد 18 سنة من الغياب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - تشارك الفنانة نيكول سابا، في مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ويعد هذا التعاون بين نيكول سابا، وياسمين عبد العزيز، بعد غياب دام 18 عاما، منذ فيلم تمن دستة أشرار.

مسلسل وتقابل حبيب

وتعود ياسمين عبد العزيز، في مسلسل «وتقابل حبيب» للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى «ونحب تانى ليه» في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و«اللى ملوش كبير» في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

آخر أعمال نيكول سابا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نيكول سابا، كانت مسرحية «الليلة الكبيرة»، وهي مأخوذة عن النص المسرحى «المواطن مهرى»، والذي تدور أحداثه حول أحد المواطنين الذي يتحول منزله هو وزوجته إلى مزار أثري، بعد أن يتم اكتشاف تحف أثرية في منزلهما، ويكون المنزل مطمعًا للعديد من الأشخاص في محاولة للاستيلاء عليه، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.