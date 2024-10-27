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لوسي: أحمد العوضي فنان ذو شعبية وأحب التعاون معه - أخبار كلمتك

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لوسي: أحمد العوضي فنان ذو شعبية وأحب التعاون معه - أخبار كلمتك

لوسي: أحمد العوضي فنان ذو شعبية وأحب التعاون معه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - أعربت الفنانة لوسي عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل “فهد البطل” المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

وقالت لوسي في تصريحات خاصة لـ كلمتك: “أحمد العوضي فنان ذو شعبية كبيرة، وأحب التعاون معه”، مشيرة إلى أنها خلال أحداث العمل لديها مشاهد كثيرة تجمعها به. 

وأضافت: "أجسد شخصية المعلمة بطريقة مختلفة وجديدة، من خلال تقديمها بشخصية بنت الذوات، في تعليمها وطريقة كلامها، ولم تكن مثل غيرها من الفنانات اللاتي قدمن شخصية المعلمة".

سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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