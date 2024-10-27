«العقل المنظم في عصر الحمل المعلوماتي»، يتصدر قائمة الأكثر مبيعًا بالقومي للترجمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:33 مساءً - تصدر كتاب " العقل المنظم: التفكير السليم في عصر الحمل المعلوماتي الزائد " قائمة الاكثر مبيعا بمنافذ المركز القومي للترجمة للاسابيع الماضية.

ويطرح الكتاب التحديات التي يواجهها العقل البشري أمام الإغراق المعلوماتي في العصر الراهن على مدار الساعة وما نتج عنه من أمراض التشتت والارتباك واحيانا الاكتئاب،

فالكتاب يعد بحثًا في العلوم العصبية وكيفية تنظيم العقل وطبيعة الإنتباه والتركيز فهو يتصل بحياتنا بشكل مباشر ويحاول ايجاد حلول واقعية وجذرية لمواجهة تلك المخاطر.

ويأتي الكتاب من تأليف دانيال ج. ليفتن، وترجمة الدكتور: أحمد الشيمي، ومراجعة الدكتور: فؤاد محمد ابو المكارم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.