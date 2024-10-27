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أحمد هنو ومحافظ بني سويف يتفقدان قصر ثقافة المدينة والسينما الصيفية - أخبار كلمتك

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أحمد هنو ومحافظ بني سويف يتفقدان قصر ثقافة المدينة والسينما الصيفية - أخبار كلمتك

أحمد هنو ومحافظ بني سويف يتفقدان قصر ثقافة المدينة والسينما الصيفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجاء ذلك في بداية جولته بمحافظات الصعيد لمتابعة سير العمل بالمواقع الثقافية بها. 

وناقش اللقاء سبل وآليات تكثيف الفعاليات الثقافية والإبداعية التي تخدم أبناء المحافظة، إلى جانب تكثيف البرامج الخاصة بالطفل وتنمية روح الإبداع لديه واكتشاف الموهوبين منهم. كما تناول اللقاء إلقاء الضوء على البنية التحتية للمواقع الثقافية بالمحافظة وكيفية استغلالها بالطريقة المثلى في تقديم الأنشطة.

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وتضمنت الجولة تفقد قصر ثقافة بني سويف، الذي يُعد مركزًا ثقافيًا هامًا بالمحافظة، وما يضمه من قاعات للأنشطة والفعاليات. ووجه وزير الثقافة بالتنسيق مع الحماية المدنية والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقصر ثقافة بني سويف، حتى يقدم الخدمات بكامل طاقته، وتطوير المسرح ليكون منفذًا مهمًا ليس فقط لتقديم العروض المسرحية، ولكن نافذة سينمائية بالمدينة في إطار مشروع سينما الشعب. كما وجه بضرورة تزويد المكتبة بأحدث إصدارات وزارة الثقافة، وعمل منفذ دائم لبيع الكتب، إلى جانب استغلال وفتح قاعة الفنون التشكيلية لإقامة المزيد من المعارض الفنية وكذلك تنفيذ ورش الفنون التشكيلية للأطفال والنشء.

كما تفقدا مشروع السينما الصيفية المجاور لمبنى القصر، وعرض كافة المقترحات لإعادة تشغيلها مرة أخرى. وخلال الزيارة، أكد وزير الثقافة تقديم سُبل الدعم لكافة الفعاليات والأنشطة التي تُقدم على أرض محافظة بني سويف، والتي من شأنها المساهمة في رفع الوعي والبناء الإنساني، وتنظيم فعاليات تُعزز الهوية الوطنية وتدعم المواهب.

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وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن الثقافة لابد أن تكون رافدًا أساسيًا للتنمية في بني سويف، وأن الاستثمار في الثقافة يُسهم في بناء مجتمع واعٍ ومبدع.

من جانبه، رحب محافظ بني سويف بوزير الثقافة على أرض المحافظة، مؤكدًا تقديم كافة سُبل الدعم وتذليل كافة العقبات من أجل حركة ثقافية مثمرة نحن في أمس الحاجة إليها لدفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة. وثمن محافظ بني سويف الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة على كل شبر من أرض المحافظة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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