الجونة السينمائي يتعاون مع السفارة الفرنسية لدعم صانعي الأفلام الناشئين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن شراكة جديدة مع السفارة الفرنسية في مصر لتعزيز دعم صانعي الأفلام الناشئين من خلال برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة".

شراكة مهرجان الجونة السينمائي مع السفارة الفرنسية

وتقدم هذه الشراكة مجموعة من الجوائز المالية المرموقة، مما يعكس التزام فرنسا المستمر بتطوير صناعة السينما في مصر والمنطقة العربية.

وفي مؤتمر صحفي تفاعلي حضره سفير فرنسا في مصر إريك شوفالييه، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، والمدير الفني للمهرجان ماريان خوري، وعضو المجلس الاستشاري للمهرجان الممثلة القديرة يسرا، والمخرج المصري الكبير يسري نصر الله، وحياة الجويلي مديرة برنامج "سيني جونة للمواهب"، وممثلي المعهد الفرنسي في القاهرة، ومجموعة من صانعي الأفلام المصريين والمهنيين الإعلاميين المحليين والدوليين، إلى جانب المشاركين الجدد في البرنامج، تم إطلاق الشراكة بشكل رسمي وسط تفاعل حماسي من الجمهور.

السفير الفرنسي بالقاهرة يؤكد التزام فرنسا العميق بدعم الفنون

و تحدث السفير الفرنسي إريك شوفالييه عن التزام فرنسا العميق بدعم الفنون، خاصة السينما، كجسر حيوي بين الثقافات.

وأشار في كلمته قائلًا: "لطالما التزمت فرنسا بدعم أصوات السينما المستقبلية، وهذه الشراكة مع مهرجان الجونة وبرنامج سيني جونة للمواهب الناشئة بالتحديد هي تجسيد لإيماننا بقوة السينما كوسيلة للتبادل الثقافي والابتكار والتأثير."

وأعلن السفير الفرنسي وماريان خوري عن إطلاق برنامج الإقامات الفنية الجديد بالتعاون مع "MK للفنون"، تحت اسم "ورشة الدهشورية"، والمخصص للمخرجين الشباب المصريين، وعن فتح باب التقديم للبرنامج.

ماريان خوري: "ورشة الدهشورية" برنامج لبناء جسور للمستقبل السينمائي

وعلقت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "إن برنامج "ورشة الدهشورية" ليس مجرد برنامج إرشادي، ولكنه برنامج لبناء جسور للمستقبل السينمائي. سيكون لهذا التعاون مع السفارة الفرنسية تأثيرًا كبيرًا على المشاركين الموهوبين لدينا، حيث يوفر لهم الموارد والإلهام على مستوى دولي."

وشارك الحضور بعد ذلك في مناقشة حيوية مع السفير، الذي أجاب عن أسئلة الصحفيين والحضور حول دعم فرنسا المستمر لصناعة السينما المصرية، وأبرز الفرص الفريدة المتاحة الآن لصانعي الأفلام الناشئين.

عمرو منسي

وعبر عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عن حماسه بشأن التعاون، قائلًا: "يشرفنا أن نتحد مع السفارة الفرنسية في مهمتنا المشتركة لتمكين الجيل القادم من صانعي الأفلام. إن الدعم المقدم من السفارة الفرنسية بالقاهرة سيعزز تأثير برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة" ويوفر الموارد اللازمة للشباب الموهوبين."

وبصفتها داعمة طويلة الأمد للسينما المصرية، أعربت الفنانة يسرا، عضوة المجلس الاستشاري لمهرجان الجونة السينمائي، عن فخرها بالشراكة قائلة: "إن دعم الجيل القادم من صناع الأفلام من خلال الشراكات الدولية أمر ضروري لمستقبل السينما المصرية والعربية. هذه الشراكة مع السفارة الفرنسية خطوة قوية في هذا الاتجاه."

من خلال هذه الشراكة، يواصل مهرجان الجونة السينمائي والسفارة الفرنسية في مصر فتح مسارات للتبادل الثقافي والتطوير المهني، مما يهيئ بيئة يزدهر فيها الصوت العربي في السينما. وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة في حفل ختام المهرجان، حيث ستمنح السفارة الفرنسية جوائز قيمة لدعم رؤية هؤلاء المخرجين الناشئين الموهوبين.

المعهد الفرنسي بمصر

ويدعم المعهد الفرنسي بمصر التعاون الثقافي بين مصر وفرنسا، ويعزز تبادل الأفكار والفنون والمعرفة عبر الحدود. من خلال شراكات متعددة، يسهم المعهد في إثراء المشهد الفني المصري ويشجع المواهب الناشئة في مجالات السينما وغيرها.

مهرجان الجونة السينمائي

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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