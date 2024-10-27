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أسرة "قلع الحجر 2" تنهى 40٪ من تصوير أحداثه - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - انتهت أسرة مسلسل "قلع الحجر 2" من تصوير ما يقرب من 40٪ من تصوير أحداثه، ومن المقرر أن تنتقل أسرة العمل لمنطقة الصليبية خلال الأيام المقبلة لتصوير عدد من المشاهد بها.

وكانت قد حصلت أسرة الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر علي إجازة يومين من التصوير بسبب بعض التعديلات التي طلبها مخرج العمل حسني صالح على ديكور العمل.

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم والمسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر من بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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