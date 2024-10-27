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هند صبري: صناعة السينما ذكورية حتى الآن.. وهذا رأيي في الانفتاح السعودي - أخبار كلمتك

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هند صبري: صناعة السينما ذكورية حتى الآن.. وهذا رأيي في الانفتاح السعودي - أخبار كلمتك

هند صبري: صناعة السينما ذكورية حتى الآن.. وهذا رأيي في الانفتاح السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - قالت الفنانة هند صبري إنها تلاحظ خلال الوقت الحالي فنانين شبابا وفي بداية حياتهم لديهم القدرة على الدخول في مناقشات مع مخرجين وصناع كبار على عكس ما كان الحال في جيلها قائلة: "احنا كنا جيل جبان.. لكني بقول دايما لشباب الممثلين اشتغل واجتهد دلوقتي بس". 

هند صبري في جلسة حوارية بمهرجان الجونة 

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية لـ هند صبري، والتي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة لهذا العام.  

وتابعت: "من سنة ٢٠٠١ وحتى ٢٠١١ كان عندي غزارة فنية واشتغلت مع كل الناس". 

وعن فيلم أحلى الأوقات قالت هند صبري: "يسرية أكتر شخصية قربتني للناس وأحلى الأوقات من اكثر الأفلام اللي بحبها.. ربنا يرحمه خالد صالح خسارة فنية كبيرة وراح بدري وكان عنده المزيد من العطاء واتحرمنا منه". 

وتابعت: "الصناعة حتى الآن ذكورية للغاية والناس بتخاف حتى الآن إنها تجازف ببطولة نسائية.. وأنا بحب اشتغل مع مخرجين مش فارق لهم اسم هند صبري تجاريا". 

هند صبري:  الانفتاح السعودي إثراءً للفن العربي

وثمنت هند خلال كلمتها الانفتاح الفني السعودي، واعتبرته إثراءً للفن العربي من خلال الدعم المالي الكبير الذي تتطلبه صناعة السينما، لكنها انتقدت فكرة الكوتة، وهي أن يكون هناك ممثلون من كل جنسية في كل عمل، مشيرة إلى أنها لا تفضل ذلك. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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