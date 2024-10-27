مشاهير العرب - تشييع جثمان الفنانة شريفة ماهر من مسجد مصطفى محمود إلى مقابر أكتوبر «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - شيع جثمان الفنانة شريفة ماهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، ليتم دفنها في مقابر مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء.

شريفة ماهر

ورحلت عن عالمنا، مساء أمس السبت، الفنانة شريفة ماهر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 92 عاما.

الفنانة شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر، عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، وتركت الفنانة شريفة ماهر خلفها إرثا فنيا، وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

وكانت من أبرز أعمالها الفنية: «رجل له ماضى، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتى، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية».