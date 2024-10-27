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مشاهير العرب - «مترجعش في قرار الاعتزال».. إسعاد يونس تثير الجدل برسالة مؤثرة لعادل إمام - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «مترجعش في قرار الاعتزال».. إسعاد يونس تثير الجدل برسالة مؤثرة لعادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مترجعش في قرار الاعتزال».. إسعاد يونس تثير الجدل برسالة مؤثرة لعادل إمام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:46 مساءً - في لفتة مؤثرة، وجهت الفنانة إسعاد يونس رسالة خاصة للزعيم عادل إمام، معبرة عن حبها وتقديرها له، مؤكدة مكانته الخاصة في قلوب الجمهور، وتمنياتها له بحياة سعيدة ومريحة.

إسعاد يونس توجه رسالة للزعيم عادل إمام

وقالت إسعاد يونس، في تصريحات لها: «أنت واحشنا أوي ولكن نريدك مبسوط وسعيد في الوقت اللي بتقضيه دلوقتي، والحقيقة هنيئًا للأحفاد إن أنت قاعد وسطيهم، وقرارك إحنا مش هنأثر عليه، أنت جوه القلب والعين والذاكرة طول الحياة وبعد الحياة».

حوار إسعاد يونس

وأعربت إسعاد يونس عن خالص شكرها وامتنانها لكل الفنانين الذين عملت معهم، وخاصة سهير البابلي التي وافقت على المشاركة في مسلسل «بكيزة وزغلول» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وغير متوقع، فهو كان يعتبر أول إنتاجي أنا وزوجي.

وأوضحت إسعاد يونس، أن معايير النجاح الفني تغيرت مع مرور الزمن، ففي الماضي كان نجاح العمل الفني يقاس برد فعل الجمهور في الشارع، بينما يعتمد النجاح حاليًا بشكل كبير على أرقام المشاهدات والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تعكس بالضرورة القيمة الفنية للعمل.

حوار إسعاد يونس

كما استعرضت إسعاد يونس، قصة اختيارها لتقديم دور البطولة في مسلسل «السقوط في بئر سبع»، مؤكدة: كيف فاجأها المخرج ممدوح الليثي بطلبها للعمل معه؟ وكيف اقتنعت بتقديم هذا الدور الصعب والمعقد؟

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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