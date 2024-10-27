مشاهير العرب - «خناقة والدها ومحاولتها الانتحار».. جوليا كريم تكشف عن أصعب مشاهدها في «تيتا زوزو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - كشفت الفنانة الشابة جوليا كريم كواليس مشاركتها في مسلسل تيتا زوزو، ومشهد محاولة إنهاء حياتها الذي يعد الأصعب لها.

وقالت جوليا كريم، في لقائها ببرنامج «أوت بوكس» عبر سوشيال قناة صدى البلد، عن كواليسها مع الفنانة إسعاد يونس بمسلسل تيتا زوزو: «كنت أطلب منها أقعد معها في غرفتها أثناء التصوير ونتدرب على المشاهد».

وأوضحت جوليا كريم، أن من أصعب وأهم مشاهدها، خناقة مع والدها وحضرت للمشهد طوال 24 ساعة، بجانب مشهد محاولة إنهاء حياتها.

واختتمت جوليا كريم: «استمعت لأغنية لأكثر من مرة لمدة ساعة ساعدتني على البكاء في المشهد، ومن أصعب المشاهد أيضًا دخولي المستشفى».