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مشاهير العرب - قبل ساعات من العرض.. مواعيد عرض مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل ساعات من العرض.. مواعيد عرض مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل ساعات من العرض.. مواعيد عرض مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا، عن عرض الحلقة الأولى من مسلسل «وتر حساس» بطولة النجمة صبا مبارك، وذلك عبر قناة «on»، حيث يبحث الجمهور، عن مواعيد العرض العمل، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الموسم الدرامي عام 2024.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك التفاصيل الكاملة لـ مسلسل وتر حساس، ومواعيد عرضه وأبطاله.

أبطال مسلسل وتر حساس

ويضم مسلسل وتر حساس، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم «صبا مبارك، محمد علاء، هيدى كرم، محمد العمروسى، لبنى ونس، تميم عبده، إنجى المقدم، هاجر عفيفى، أحمد غزى، وتقى حسام»، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس

أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس، حول الخيانة الزوجية، من خلال 3 سيدات هما: صبا مبارك وهي طبيبة، إنجي المقدم المحامية، وهيدي كرم وتشغل منصبًا في إحدى المصالح، كما يظهر محمد علاء في دور مهندس ديكور وزوج إنجي المقدم، ويتعرضوا خلال العمل للعديد من الأحداث والمفاجآت، ويتكون المسلسل من 45 حلقة.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأولى

ويتساءل الجمهور، خلال الساعات الحالية، عن مواعيد عرض مسلسل وتر حساس، حيث يتم العرض من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الـ7:30 مساءً على قناة ON، ويعرض في تمام الساعة الـ10 مساءً على قناة ON دراما.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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