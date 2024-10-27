منعت الأكل بسببه، هند صبري تكشف كواليس لقائها بـ عادل إمام في «عمارة يعقوبيان» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - تحدثت الفنانة هند صبري عن كواليس تصوير فيلم "عمارة يعقوبيان" مع الفنان عادل إمام، مشيرة إلى أنها بسبب جملة قالها لها منعت الأكل في فترات الراحة خلال التصوير.

هند صبري في جلسة حوارية بمهرجان الجونة

وأضافت "هند" خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي: "عمارة يعقوبيان كان حلم ومعجزة. فكرة أن تجمع كل هذه النجوم في عمل واحد.. كمان وحيد حامد لا يعوض ومكانه كبير في الصناعة حتى الآن".

كواليس فيلم عمارة يعقوبيان

وتابعت: "كنت مرعوبة لما وقفت قدام عادل إمام.. وكان أول مرة أشوفه قبل التصوير.. وأول ما شافني قالي يعني هتحبيني انا وابني في نفس الفيلم، انتي مين عشان تحبيني انا وهو في نفس الفيلم".

وأضافت: “صورنا أول مشهد كان كويس أوي.. وخدنا استراحة ورجعت لما قالولنا يالا هنكمل.. فكان في أكل في فمي بمضغه قالي محدش يقف قدامي وهو بيعمل كدا.. من ساعة الكلمة دي وقولت مش واكله في الاستراحات لدرجة إني خسيت.. ومهما كنت باجي بدري كان بييجي قبل مني.. كمان كان بيخلص تصوير مشاهد الفيلم وبعدها بيروح المسرح عشان عنده ليلة عرض.. عشان كدا هو الزعيم”.

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