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مشاهير العرب - في ذكرى ميلادها.. صدفة وراء ظهور موهبة عايدة عبد العزيز في التمثيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى ميلادها.. صدفة وراء ظهور موهبة عايدة عبد العزيز في التمثيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى ميلادها.. صدفة وراء ظهور موهبة عايدة عبد العزيز في التمثيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:14 مساءً - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا بعنوان «في ذكرى ميلادها.. محطات فنية مهمة في مسيرة الفنانة عايدة عبد العزيز».

وتركت الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز بصمة لا تنسى في عالم الدراما والسينما، وأثرت بأعمالها القوية في ذاكرة المشاهدين حتى يومنا هذا، وولدت عايدة في محافظة القليوبية عام 1930، وبدأت حياتها الأكاديمية بالحصول على بكالوريوس تربية ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إذ بدأت مسيرتها الفنية.

وبعد تخرج الفنانة القديرة عملت كمشرفة تدريب للفرق المسرحية في عدة مدارس، وواصلت دراستها العليا في التمثيل والإخراج في لندن، وكان اكتشافها لشغفها بالفن محض الصدفة، إذ التحقت بمعهد المسرح بهدف الإشراف على الأنشطة المسرحية، إلا أنَّ موهبتها لفتت الأنظار سريعًا، مما دفعها لترك التدريس والتفرغ للفن.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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