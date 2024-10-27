هند صبري: كنت طفلة لا تُطاق.. ومكنتش عايزة أكمل تمثيل لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:09 مساءً - أكدت الفنانة هند صبري أنها في بداية دخولها عالم الفن كانت تبلغ من العمر 14 عامًا، مشيرة إلى أنها جاءت عليها فترة كانت ترغب في عدم استكمال مسيرتها في الفن قائلة: "مكنتش عايزة أكمل تمثيل عشان أصحابي في المدرسة كانوا بيتريقوا عليا.. وهذا حدث بالفعل بعد فيلم صمت القصور.. مش سهل أنك تكون في سن صغيرة وتدخل مجال التمثيل".

جلسة حوارية لـ هند صبري في مهرجان الجونة

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للفنانة هند صبري، والذي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة لهذا العام.

وأضافت: "كمان اتغريت بدري أوي. وكنت لا أطاق وأنا عندي ١٤ سنة.. ومع مرور الوقت بقيت أقدر أمثل في تونس بطريقة مغايرة لطريقة تمثيلي في مصر لأن كل مجتمع وليه قواعد مختلفة في عالم صناعة السينما".

وعن حجم درايتها بالسينما المصرية قالت هند صبري: "كان عندي جهل ومازال في تاريخ السينما المصرية وكلاسيكيات السينما المصرية.. مكنتش عارفة مين الناس اللي كانت موجودة زمان.. وذلك بحكم ثقافتي وتربيتي في تونس".

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