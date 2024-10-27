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8 عروض لباليه "ألف ليلة وليلة" على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية - أخبار كلمتك

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8 عروض لباليه "ألف ليلة وليلة" على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية - أخبار كلمتك

8 عروض لباليه "ألف ليلة وليلة" على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد عروض باليه “ألف ليلة وليلة” لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج المدير الفنى أرمينيا كامل، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو نادر عباسي وفرقة أوبرا القاهرة، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء، الأربعاء والخميس 29، 30 و31 أكتوبر، والثامنة مساء الجمعة الأول من نوفمبر، والحادية عشرة والنصف صباح الثلاثاء، والأربعاء 5 و6 نوفمبر على المسرح الكبير.

 كما يقدم الباليه فى أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش" فى الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة  14 و15 نوفمبر.

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الباليه موسيقي فيكرت أميروف، تصميم رقصات نائلة ناظيروفا، إضاءة ياسر شعلان، مناظر محمد الغرباوي.

وتدور أحداث الباليه حول القصة الأسطورية الشهير "ألف ليلة وليلة"، حيث كان السلطان شهريار يعيش مع زوجته التي كان يحبها حبًا شديدًا، وعند عودته من إحدى الرحلات يكتشف خيانتها له  فيقوم بقتلها، ويقرر قتل نساء المملكة بعد الزواج بهم فبالنسبة إليه فإن جميع النساء مخطئات، إلى أن تظهر فتاة تسمى شهرزاد، والتى تنجح فى جذب انتباه شهريار بعد زواجهما من خلال سرد قصصها الممتعة دون أن تنهيها، ما أثار فضول الملك لسماع نهاية القصة ودفعه لتأجيل إعدامها.

 وتتوالى الحكايات والأحداث حتى أكملت ألف ليلة وليلة.

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يذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام ١٩٦٦، وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقدمت أولى عروضها فى نفس العام.

كما قدمت عروضها فى العديد من دول العالم، منها: روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت إحدى الفرق التابعة لدار الأوبرا عام ١٩٩١، ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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