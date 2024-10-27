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مشاهير العرب - جحود الأبناء وأزمات الميراث.. قصص مأساوية في حياة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - جحود الأبناء وأزمات الميراث.. قصص مأساوية في حياة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - جحود الأبناء وأزمات الميراث.. قصص مأساوية في حياة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:39 مساءً - خيم الحزن على الوسط الفني، عقب وفاة إحدى نجمات الزمن الجميل، شريفة ماهر، أمس السبت، عن عمر 92 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، والتي تركت وراءها إرثا من الأعمال الفنية لا تزال باقية في أذهان الجمهور.

ورغم ابتعاد الفنانة الراحلة شريفة ماهر، لسنوات طويلة عن الأضواء، عقب اعتزالها، فإنها نالت اهتمام المتابعين خلال الفترة الماضية، بعد ظهرت في وسائل الإعلام لتتحدث عن العديد من الأزمات مع أبنائها، بسبب الميراث، بعد أن وصل الأمر بينهم إلى طريق مسدود.

أزمات شريفة ماهر مع أبنائها

وكشفت الفنانة الراحلة شريفة ماهر، خلال تصريحات لها سابقة، عن تعرضها للظلم من قبل أبنائها، بسبب الخلافات المستمرة على تقسيم الميراث، وأنها تدعي عليهم خلال صلاتها بـ«حسبي الله ونعم الوكيل»، لكونها تعرضت لظلم كبير منهم.

شريفة ماهر
شريفة ماهر

وأشارت إلى أن أبنائها استولوا على أموالها، بالإضافة إلى استغلالهم ضعف نظرها في الحصول على توقيعها على التنازل عن ممتلكاتها، دون أن تعلم، كما أنهم لم يهتموا بالسؤال عنها.

شريفة ماهر

وأكدت الفنانة شريفة ماهر، أن الفنان الكبير رشوان توفيق، ساندها خلال أزمتها مع أبنائها.

كما رفضت الفنانة شريفة ماهر الدعاء لأبنائها بالهداية، وقالت: «ربنا مش بيهدي شيطان، ابني طاردني من الشقة، واستولي على المقبرة، ابني ده شيطان مش بني آدم، ومراته هي اللي بتقويه».

الفنانة شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر، عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، وتركت الفنانة شريفة ماهر خلفها إرثا فنيا، وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

كانت بداية شريفة ماهر، كمغنية من خلال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الذي اكتشفها وقدمها للوسط الفني إذ رأى بها موهبة غنائية كبيرة، وقدمت عدة أغاني من أشهرها: «بنت المنصورة، يا دنيا غني، بحر الغرام، يا واد يا اسكندراني، ورد على قلبي».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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