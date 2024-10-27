مشاهير العرب - جحود الأبناء وأزمات الميراث.. قصص مأساوية في حياة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:39 مساءً - خيم الحزن على الوسط الفني، عقب وفاة إحدى نجمات الزمن الجميل، شريفة ماهر، أمس السبت، عن عمر 92 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، والتي تركت وراءها إرثا من الأعمال الفنية لا تزال باقية في أذهان الجمهور.

ورغم ابتعاد الفنانة الراحلة شريفة ماهر، لسنوات طويلة عن الأضواء، عقب اعتزالها، فإنها نالت اهتمام المتابعين خلال الفترة الماضية، بعد ظهرت في وسائل الإعلام لتتحدث عن العديد من الأزمات مع أبنائها، بسبب الميراث، بعد أن وصل الأمر بينهم إلى طريق مسدود.

أزمات شريفة ماهر مع أبنائها

وكشفت الفنانة الراحلة شريفة ماهر، خلال تصريحات لها سابقة، عن تعرضها للظلم من قبل أبنائها، بسبب الخلافات المستمرة على تقسيم الميراث، وأنها تدعي عليهم خلال صلاتها بـ«حسبي الله ونعم الوكيل»، لكونها تعرضت لظلم كبير منهم.

وأشارت إلى أن أبنائها استولوا على أموالها، بالإضافة إلى استغلالهم ضعف نظرها في الحصول على توقيعها على التنازل عن ممتلكاتها، دون أن تعلم، كما أنهم لم يهتموا بالسؤال عنها.

وأكدت الفنانة شريفة ماهر، أن الفنان الكبير رشوان توفيق، ساندها خلال أزمتها مع أبنائها.

كما رفضت الفنانة شريفة ماهر الدعاء لأبنائها بالهداية، وقالت: «ربنا مش بيهدي شيطان، ابني طاردني من الشقة، واستولي على المقبرة، ابني ده شيطان مش بني آدم، ومراته هي اللي بتقويه».

الفنانة شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر، عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، وتركت الفنانة شريفة ماهر خلفها إرثا فنيا، وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

كانت بداية شريفة ماهر، كمغنية من خلال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الذي اكتشفها وقدمها للوسط الفني إذ رأى بها موهبة غنائية كبيرة، وقدمت عدة أغاني من أشهرها: «بنت المنصورة، يا دنيا غني، بحر الغرام، يا واد يا اسكندراني، ورد على قلبي».