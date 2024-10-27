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مشاهير العرب - وصول جثمان شريفة ماهر لمسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وصول جثمان شريفة ماهر لمسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصول جثمان شريفة ماهر لمسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:39 مساءً - وصل منذ قليل، جثمان الفنانة الراحلةشريفة ماهر، لمسجد مصطفى محمود، وذلك لبدء صلاة الجنازة عليها، في حضور أولادها وعائلتها.

وفاة شريفة ماهر

ورحلت عن عالمنا، مساء أمس السبت، الفنانة شريفة ماهر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 92 عاما.

جثمان شريفة ماهر

الفنانة شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر، عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، وتركت الفنانة شريفة ماهر خلفها إرثا فنيا، وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

وكانت من أبرز أعمالها الفنية: «رجل له ماضى، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتى، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية».

واشتهرت بالمشاركة في أفلام كثيرة منها "شاطئ الحب 1962، ولن أعترف 1961، وأعز الحبايب 1961، والفانوس السحرى 1960".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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