مشاهير العرب - وصول جثمان شريفة ماهر لمسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:39 مساءً - وصل منذ قليل، جثمان الفنانة الراحلةشريفة ماهر، لمسجد مصطفى محمود، وذلك لبدء صلاة الجنازة عليها، في حضور أولادها وعائلتها.

وفاة شريفة ماهر

ورحلت عن عالمنا، مساء أمس السبت، الفنانة شريفة ماهر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 92 عاما.

الفنانة شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر، عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، وتركت الفنانة شريفة ماهر خلفها إرثا فنيا، وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

وكانت من أبرز أعمالها الفنية: «رجل له ماضى، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتى، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية».

واشتهرت بالمشاركة في أفلام كثيرة منها "شاطئ الحب 1962، ولن أعترف 1961، وأعز الحبايب 1961، والفانوس السحرى 1960".