هند صبري: دخلت الفن بالصدفة.. واللي خدمني في البداية إني مكنتش فاهمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - تحدثت الفنانة هند صبري عن بداياتها في السينما، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي ضمن برنامج ملتقى سيني جونة هذا العام.

هند صبري في جلسة حوارية بمهرجان الجونة

وقالت هند صبري إنها دخلت عالم الفن بالصدفة على عكس ممثلات كثيرات، وأضافت: "أنا عمري ما مثلت قدام المراية. كان حلمي أكون سفيرة واشتغل في السلك الدبلوماسي. مكنتش اكتشفت موهبتي في التمثيل والفن".

وتابعت: "لما جيت مصر كانت صدفة برضو عن طريق المخرجة إيناس الدغيدي.. ولما كبرت شوية اخترت الفن.. كمان اللي خدمني في بداية طريقي هو اني مكنتش فاهمة ولم أعطى الكاميرا اهتماما.. كمان عمري ما درست تمثيل لكن اتعلمته من المجال نفسه".

وأضافت هند صبري: "الحظ في الأول حطني مع ناس علمتني كل شيء عن السينما وكنت محظوظة بيهم".

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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