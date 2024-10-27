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مشاهير العرب - «ما وراء الحشاشين».. على شاشة «الوثائقية» قريبا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ما وراء الحشاشين».. على شاشة «الوثائقية» قريبا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ما وراء الحشاشين».. على شاشة «الوثائقية» قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:20 مساءً - أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي «ما وراء الحشاشين»، وسيتم عرضه على شاشة الوثائقية قريبا.

وصرح قطاع الإنتاج، بأن الفيلم سيوثق مراحل صناعة وإنتاج أحد الأعمال الدرامية المهمة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مسلسل الحشاشين»، الذي شهد نجاحا جماهيريا واسعا داخل مصر وخارجها، خلال عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

وتناول الفيلم رحلة خروج المسلسل إلى النور على مدار عامين، مستعرضا بعض الجوانب الفنية على مستوى الكتابة، والتمثيل، والإخراج، واستخدام أحدث تقنيات التصوير، والديكور، والجرافيك، ويربط بين الوقائع التاريخية لنشأة فرقة «الحشاشين» في نهايات القرن الحادي عشر الميلادي، والخيال الدرامي المستوحى من التاريخ الذي عبر عنه صناع المسلسل.

ما وراء الحشاشين

وقدم الفيلم الوثائقي، تحليلا دينيا وسياسيا ونفسيا واجتماعيا لشخصية حسن الصباح»، مؤسس تلك الفرقة، وكيف أثرت أفكاره ومخططاته في كثير من الجماعات المتطرفة التي ظهرت لاحقا، والتنظيمات الإرهابية المعاصرة.

وتم تصوير الفيلم داخل ديكور مسلسل «الحشاشين» بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، مع عدد من النقاد والكُتاب والخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات خارج القاهرة بين عواصم عدة دول.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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