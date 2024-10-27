مشاهير العرب - مرض السرطان.. جيهان سلامة تكشف عن سر اختفائها الفني في السنوات الأخيرة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:20 مساءً - تحدثت الفنانة جيهان سلامة، عن سر غيابها من الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، كما كشفت عن تجربتها المؤلمة مع مرض السرطان، التي دفعتها للابتعاد عن العمل لفترة طويلة.

جيهان سلامة تكشف حقيقة ابتعادها عن الفن

وقالت جيهان سلامة، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»: في عام 2018 اكتشفت ورمًا في الرحم واستأصلت جزءًا منه، ثم لاحقًا أظهر المسح الذري ورمًا آخر في منطقة البطن، ما استدعى عملية لاستئصال الرحم بالكامل».

كما أكدت جيهان سلامة، أنها تعافت بعد هذه الرحلة المرضية الشاقة، وأصبحت حالتها الصحية مستقرة إلى درجة كبيرة، وأن تلك المحنة غيرت نظرتها إلى الحياة بشكل كامل، وتأكدت بأن الصحة هي أغلى ما يمتلك الإنسان، وليس كما يظن البعض أن العمل والشهرة والأموال هم أفضل الأشياء.

آخر اعمال جيهان سلامة

وتعد آخر أعمال الفنانة جيهان سلامة، هو الفيلم الروائي القصير «صابرة» والذي تم عرضه ضمن موسم 2018، والذي تناول قضايا العنف ضد المرأة من الزوج وهو العمل الذى يعبر بشكل أو بآخر عنها حيث تعرضت من جانب زوجها إلى عنف شديد وتعدى عليها بالضرب.