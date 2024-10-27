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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة الفنانة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة الفنانة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة الفنانة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:20 مساءً - رحلت عن عالمنا، مساء أمس السبت، الفنانةشريفة ماهر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 92 عاما.

موعد ومكان جنازة شريفة ماهر

ومن المقرر أن تشيع جنازة شريفة ماهر، اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، وذلك بحسب ما أعلن نجلها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الفنانة شريفة ماهر

الفنانة شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر، عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية.

وتركت الفنانة شريفة ماهر خلفها إرثا فنيا، وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

كانت بداية الفنانة شريفة ماهر، كمغنية من خلال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الذي اكتشفها وقدمها للوسط الفني إذ رأى بها موهبة غنائية كبيرة، وقدمت عدة أغاني من أشهرها: «بنت المنصورة، يا دنيا غني، بحر الغرام، يا واد يا اسكندراني، ورد على قلبي».

واتجهت شريفة من الوسط الغنائي إلى الوسط الفني من خلال تقديمها أول بطولة لها من خلال، «فيلم بلد المحبوب» عام 1951، واستمرت في تقديم أدوار مختلفة، من أبرزها: «شاطئ الحب، ولن أعترف، وأعز الحبايب، رجل له ماضي، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتي، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفني، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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