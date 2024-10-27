مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة الفنانة شريفة ماهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:20 مساءً - رحلت عن عالمنا، مساء أمس السبت، الفنانةشريفة ماهر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 92 عاما.

موعد ومكان جنازة شريفة ماهر

ومن المقرر أن تشيع جنازة شريفة ماهر، اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، وذلك بحسب ما أعلن نجلها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الفنانة شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر، عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية.

وتركت الفنانة شريفة ماهر خلفها إرثا فنيا، وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

كانت بداية الفنانة شريفة ماهر، كمغنية من خلال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الذي اكتشفها وقدمها للوسط الفني إذ رأى بها موهبة غنائية كبيرة، وقدمت عدة أغاني من أشهرها: «بنت المنصورة، يا دنيا غني، بحر الغرام، يا واد يا اسكندراني، ورد على قلبي».

واتجهت شريفة من الوسط الغنائي إلى الوسط الفني من خلال تقديمها أول بطولة لها من خلال، «فيلم بلد المحبوب» عام 1951، واستمرت في تقديم أدوار مختلفة، من أبرزها: «شاطئ الحب، ولن أعترف، وأعز الحبايب، رجل له ماضي، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتي، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفني، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير».