هند صبري: «الجونة» نجح بالجمهور وصناع الأفلام.. والريد كاربت لا تصنع مهرجانًا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:19 مساءً - أكدت الفنانة التونسية هند صبري أن مدينة الجونة مكانًا رائعًا للغاية، مشيرة إلى أنه فور الحديث معها قبل انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي لتكون عضوًا في اللجنة الاستشارية للمهرجان كانت متخوفة بسبب كونها مدينة ساحلية وموسمية.

الجلسة الحوارية لهند صبري في مهرجان الجونة

وأضافت هند صبري: "لكن لما شوفت الدورة الأولى والدورة الثانية من المهرجان ورأيت الحضور الجماهيري والنجاح الكبير وتجهيز القاعات وأماكن الفعاليات والعطش اللي كان عند الجمهور أنه يجيي المهرجان تأكدت من نجاح المهرجان".

وتابعت: "الريد كاربت والفساتين لا تصنع مهرجانًا ناجحًا لكن اللي بيصنع المهرجان هما صناع الأعمال والأفلام والجمهور والفعاليات المتنوعة وهو ماحدث في مهرجان الجونة".

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للفنانة هند صبري، والذي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة لهذا العام.

وأردفت هند صبري: "احنا في مهرجان الجونة السينمائي محظوظين أوي. كل سنة تحصل حاجة ونحن نقعد نقاتل لإقامة المهرجان.. انا عارفة ان في ناس بتحب تنتقد عشان كل اللي بيحصل.. لكن لازم يقام مهرجان السينما لانهم عايزين يمحوا تأثيرنا وهو دا تأثيرنا.. احنا مؤمنين جدا بتأثير الثقافة".

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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