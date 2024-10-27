محطات فى حياة الفنانة عايدة عبد العزيز فى ذكرى ميلادها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:19 مساءً - عايدة عبد العزيز، فنانة قديرة، ممثلة مسرحية أولا بدأت حياته بالمسرح ولم تنقطع عنه، من الممثلات القديرات بالمسرح القومى،عملت بالتدريس فى بداية حياتها، وعاشت في منافسة كبيرة مع الفنانة سميحة أيوب، وهى زوجة المخرج الفنان أحمد عبد الحليم، رحلت عام 2022.



ولدت في مثل هذا اليوم 27 أكتوبر عام 1936 الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز بقرية دملو مركز قليوب، حصلت على دبلوم المعلمين ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت فيه عام 1959، وعملت في وزارة التربية والتعليم في تدريب الفرق المسرحية المدرسية، اتجهت إلى الإذاعة بتمثيل أوبريت "يوم القيامة " ثم انتقلت إلى العمل في المسرح.

زواج فنى طول العمر



التقت عايدة عبد العزيز بالفنان أحمد عبد الحليم وهو طلبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث جمعت بينهما قصة حب قوية توجت بالزواج، بعدها قرر الثنائي السفر إلى لندن لكي يستكمل أحمد دراساته العليا هناك في التمثيل والإخراج، ولقد حصلت هي على دورة تدريبية في الحركة المصرية والصوت، ثم عاد الثنائي وعمل كلاهما في الفن، وأثمر الزواج عن نهال ابنتهما الكبرى التي تعيش في ألمانيا مع زوجها وأبنائها، وابن اسمه شريف.

يوم القيامة كانت البداية



بدأت عايدة عبد العزيز نشاطها الفنى بالإذاعة فى أوبريت “ يوم القيامة ” عام 1961، وفي السينما قدمت العديد من الأفلام قربت من 80 فيلما بدأتها بفيلم “ صراع الأبطال ” مع المخرج توفيق صالح عام 1962، تبعتها افلام: شهد الملكة، سكة سفر، فجر الإسلام، كشف المستور، خلطة فوزية، يوميات نائب قى الأرياف، النمر والأنثى الذي ظل فنجان قهوتها بالفيلم عالقا بأذهان جماهيرها، شهد الملكة، بوابة إبليس، الواد محروس بتاع الوزير، حائط البطولات، الحرامى والعبيط وغيرها من الأفلام.



نال المسرح الاهتمام الأكبر من الفنانة عايدة عبد العزيز فشاركت فى أعمال وعروض مسرح الدولة منها: دونجوان، شيء في صدري، ثمن الحرية التى كتبها الرئيس جمال عبد الناصر، عودة الغائب، الملك لير وغيرها،

ضمير أبلة حكمت أشهر أدوارها



أما في التليفزيون فقدمت عايدة عبد العزيز عددًا من الأدوار الدرامية المميزة في مسلسلات مثل: ضمير أبلة حكمت، هالة والدراويش، غاضبون وغاضبات، زينب والعرش، مسلسل أم كلثوم، يوميات ونيس، كناريا وشركاه، الفرار من الحب، موجة حارة، أنف وثلاث عيون، قلوب حائرة وكان مسلسل دهشة آخر أعمالها ورحلت عام 2022.

نهاية حب مؤلمة

بعد رحيل الزوج أصبحت عايدة عبد العزيز محطمة نفسيًا ولقد عبرت عن مشاعرها قائلة: "فقدت زوجي وصديقي وحبيبي أحمد عبد الحليم، الذي كان كل شيء بالنسبة لي في الحياة، وبعد رحيله اكتشفت أنني لا أعرف شيئًا ولا أستطيع أن أخطو خطوة بدونه، فهو كان النافذة التي أطل من خلالها على العالم"،

عايدة وامام فى النمر والأنثى



قررت عايدة عبد العزيز اعتزال الفن بعد وفاة زوجها، فلا طعم للحياة من دونه فى عينها، وأصبح الحزن يسيطر عليها تمامًا فحاول الفنان يحيى الفخراني إخراجها من هذه الحالة، خاصة أنه كان صديق زوجها، وبالفعل شاركت في مسلسل دهشة الذي كان آخر أعمالها، ثم غابت عن الصحافة والإعلام إلى أن أعلن ابنها شريف إصابتها بالزهايمر، وأن والدته قد التزمت المنزل منذ عام 2013 وأصيبت أيضا بالاكتئاب نتيجة وحدتها، وأن حالتها ساءت بدرجة كبيرة.

جوكستا المسرح المصرى



أصدر المركز القومي للمسرح العدد الثامن من كتاب الرواد عن الفنانة عايدة عبدالعزيز "جوكستا المسرح المصري"، وكذلك فيلم وثائقى يضم توثيق كامل لأعمال الفنانة عايدة عبد العزيز والملقبة بـ"جوكستا المسرح المصري" وبطلة أعمال المسرح القومي.

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