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أولى تجارب إياد نصار في الكوميديا السينمائية، التفاصيل الكاملة لفيلم "من أيام الجيزة" - أخبار كلمتك

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أولى تجارب إياد نصار في الكوميديا السينمائية، التفاصيل الكاملة لفيلم "من أيام الجيزة" - أخبار كلمتك

أولى تجارب إياد نصار في الكوميديا السينمائية، التفاصيل الكاملة لفيلم "من أيام الجيزة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:56 صباحاً - يخوض النجم الأردني إياد نصار تجربة سينمائية جديدة ومختلفة، حيث يقدم للمرة الأولى فيلم كوميدي بالسينمات.

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فيلم "من أيام الجيزة"

أعلن إياد نصار عن فيلمه الكوميدي الأول المعنون بـ “من أيام الجيزة”، والذي بدأ تصويره في الفترة الأخيرة في القاهرة والجيزة، من إخراج مرقس عادل.

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ويشارك فى الفيلم إلى جانب إياد نصار، كل من: محمد لطفي، حاتم صلاح، عمرو عبد الجليل، آية سماحة، والنجوم الكبار محمد محمود وميمي جمال وغيرهم.

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نصار: لا أحب إثارة الجدل وأفضل المشاركة في الموضوعات الشائكة

ومؤخرًا، كان قد كشف إياد نصار الكثير من تفاصيل أعماله الفنية، وقال إنه لا يحب إثارة الجدل بشكل عام ولا تكرار الشخصيات التي يقدمها.

 وأكد نصار خلال الحلقة أنه يحب الدخول والمشاركة في الموضوعات الإنسانية الشائكة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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