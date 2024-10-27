أولى تجارب إياد نصار في الكوميديا السينمائية، التفاصيل الكاملة لفيلم "من أيام الجيزة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:56 صباحاً - يخوض النجم الأردني إياد نصار تجربة سينمائية جديدة ومختلفة، حيث يقدم للمرة الأولى فيلم كوميدي بالسينمات.

فيلم "من أيام الجيزة"

أعلن إياد نصار عن فيلمه الكوميدي الأول المعنون بـ “من أيام الجيزة”، والذي بدأ تصويره في الفترة الأخيرة في القاهرة والجيزة، من إخراج مرقس عادل.

ويشارك فى الفيلم إلى جانب إياد نصار، كل من: محمد لطفي، حاتم صلاح، عمرو عبد الجليل، آية سماحة، والنجوم الكبار محمد محمود وميمي جمال وغيرهم.

نصار: لا أحب إثارة الجدل وأفضل المشاركة في الموضوعات الشائكة

ومؤخرًا، كان قد كشف إياد نصار الكثير من تفاصيل أعماله الفنية، وقال إنه لا يحب إثارة الجدل بشكل عام ولا تكرار الشخصيات التي يقدمها.

وأكد نصار خلال الحلقة أنه يحب الدخول والمشاركة في الموضوعات الإنسانية الشائكة.

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