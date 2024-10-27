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“ما وراء الحشاشين”، على شاشة الوثائقية قريبًا - أخبار كلمتك

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“ما وراء الحشاشين”، على شاشة الوثائقية قريبًا - أخبار كلمتك

“ما وراء الحشاشين”، على شاشة الوثائقية قريبًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - أعلنت القناة الوثائقية عن إنتاج الفيلم الوثائقي "ما وراء الحشاشين"، وعرضه على الشاشة قريبًا.

ومن المقرر أن يوثق الفيلم مراحل صناعة وإنتاج أحد الأعمال الدرامية المهمة، وهو مسلسل الحشاشين، الذي حقق نجاحًا جماهيريًّا واسعًا داخل مصر وخارجها، خلال عرضه في شهر رمضان الماضي 2024. 

رحلة خروج المسلسل إلى النور على مدى عامين

ويتناول الفيلم رحلة خروج المسلسل إلى النور على مدى عامين، مستعرضًا بعض الجوانب الفنية على مستوى الكتابة، والتمثيل، والإخراج، واستخدام أحدث تقنيات التصوير، والديكور، والجرافيك، ويربط بين الوقائع التاريخية لنشأة فرقة "الحشاشين" في نهايات القرن الحادي عشر الميلادي، والخيال الدرامي المستوحى من التاريخ الذي عبّر عنه صُناع المسلسل. 

كما يقدم الفيلم الوثائقي تحليلًا دينيًّا وسياسيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا لشخصية "حسن الصباح"؛ مؤسس تلك الفرقة، وكيف أثرت أفكاره ومخططاته في كثير من الجماعات المتطرفة التي ظهرت لاحقًا، والتنظيمات الإرهابية المعاصرة. 

وتم تصوير الفيلم داخل ديكور مسلسل "الحشاشين" بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، مع عدد من النقاد والكُتاب والخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات خارج القاهرة بين عواصم عدة دول.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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